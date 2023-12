Identité sans fatalité, L'Origine ?

Si on ne peut jamais décider de son origine, ce que l’on devient nous entraînera toujours plus loin que d’où l’on vient. L’origine, qu’est-ce que ça change ? Peut-être tout, répond François Ansermet. Mais on peut changer ce que change l’origine. « Toujours à venir », l’origine rouvre alors les potentialités de nos vies au lieu de nous enfermer dans le tragique d’un destin.

Explorant les rapports entre l’origine et le secret, la mort, la génétique, l’identité ou encore la technologie, l’auteur nous entraîne dans une notion qui nous confronte sans cesse à l’inconnaissable. Si cet inconnaissable peut tourner à l’obsession, il peut aussi être, au contraire, garant d’une créativité infinie.

S’opposant à une définition de l’origine dictatrice de sens et d’identité figée, François Ansermet nous livre ici un plaidoyer libérateur et vivifiant contre la fatalité.

En voici les premières pages proposées par les édition Labor et Fides, à paraître très prochainement :

François Ansermet est psychanalyste et professeur honoraire de pédopsychiatrie à l’Université de Genève et à l’Université de Lausanne. Il a été membre du Comité Consultatif National d’Éthique à Paris de 2013 à 2021. Il a publié notamment La Fabrication des enfants (Odile Jacob, 2015); Serendipity (avec Prune Nourry, Actes Sud, 2018); Prédire l’enfant (PUF, 2019) et L’Origine à venir (Odile Jacob, 2023).