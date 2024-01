" L'origine change tout mais le devenir peut tout changer de ce qu'amène l'origine. On peut changer ce que l'origine change. " Si on ne peut pas être à l'origine de son origine, ce que l'on devient nous entraînera toujours plus loin que d'où l'on vient, au-delà de toute prédiction et de tout déterminisme. L'origine, qu'est-ce que ça change ? Peut-être tout, répond François Ansermet. Mais l'origine n'est pas tout. A moins de la comprendre comme " toujours à venir " , partenaire de l'instant qui rouvre sans cesse les potentialités de nos vies. Explorant les rapports entre l'origine et le secret, la mort, la génétique, l'identité ou encore la technologie, l'auteur nous entraîne dans une notion qui nous confronte sans cesse à l'inconnaissable. Si cet inconnaissable peut tourner à l'obsession, il peut aussi être, au contraire, garant d'une créativité infinie. S'opposant à une définition de l'origine dictatrice de sens, d'identité figée et de destin, François Ansermet nous livre ici un plaidoyer libérateur et vivifiant.