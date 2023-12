L'atmosphère mystérieuse et sensuelle de Tokyo

L'histoire se déroule dans les lieux emblématiques de Tokyo, entre une galerie d'art contemporain, les eaux du fleuve Sumida et l'effervescence du marché aux poissons de Tsukiji. Le roman narre le retour d'un homme au Japon, lancé dans une quête poignante : retrouver son amour disparu dans des circonstances étrangement uniques. Ce voyage devient une exploration de l'amour et du deuil, une méditation sur la présence palpable des êtres disparus.

Dans ce récit aux tonalités à la fois sensuelles et déconcertantes, des personnages fascinants se croisent et s'entremêlent : une femme aux paupières incandescentes, un peintre serbe, une taxidermiste, et une faune aussi surprenante que symbolique, comprenant des flamants roses, des corbeaux, une renarde, et des chats sans queue. Le fantôme de Suzuko est plus qu'un roman, c'est une fantasmagorie tokyoïte qui saisit le lecteur dans son univers envoûtant.

Les éditions Héliotrope nous en proposent les premières pages en avant-première :

Le fantôme de Suzuko est le dernier roman de Vincent Brault, auteur résidant à Montréal connu pour ses œuvres telles que Le Cadavre de Kowalski et La Chair de Clémentine.