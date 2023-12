L'influence des promesses dans notre quotidien

Widmaier utilise les enseignements de Nietzsche, René Char, la chanteuse Barbara, et des exemples de la vie quotidienne pour démontrer l'influence des promesses dans l'existence humaine. Elle présente ses idées de manière pédagogique et sensible, rendant la philosophie accessible et pertinente pour tous.

Ce livre fait partie de la collection Qu’est-ce que ça change ?, une série d'ouvrages dédiés à rendre la philosophie claire et pratique. Cette collection vise à ouvrir la philosophie au-delà des cercles d'experts, en présentant des idées qui incitent au changement pour les auteurs et les lecteurs.

Le lancement de cette collection inclut également les titres L’origine. Qu’est-ce que ça change ? de François Ansermet et Le cerveau. Qu’est-ce que ça change ? d'Alexis Jenni, tous publiés le 10 janvier.

Les éditions Labor et Fides nous en proposent les premières pages en avant-première :

Carole Widmaier est une éminente universitaire, occupant le poste de Maîtresse de Conférences en philosophie à l'Université de Franche-Comté. Elle est diplômée de l'École normale supérieure de Paris, a obtenu l'agrégation et un doctorat en philosophie. Widmaier est reconnue comme spécialiste de l'œuvre de Hannah Arendt.

En parallèle de sa carrière académique, elle s'est également lancée dans l'écriture pour le jeune public. Elle est l'auteure de livres pour enfants qui incitent à la réflexion, publiés chez Gallimard Jeunesse, tels que Que fait-on quand on agit ? et Que nous apprend l’expérience ?. Ces ouvrages témoignent de son engagement à rendre les concepts philosophiques accessibles et captivants pour les jeunes lecteurs.