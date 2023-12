Parmi elles figurent Anna Akhmatova, Marina Tsvetaïeva, Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath, et Edith Södergran. Leur écriture, imprégnée des tragédies d'une ère bouleversée par les guerres et les révolutions, offre un témoignage poignant des épreuves familiales et personnelles.

Holdban, elle-même poétesse, écrivaine et peintre, prête sa voix à ces femmes pour révéler le mystère de leur passion pour la poésie. Elle crée ainsi une sororité romanesque, empreinte de tendresse et de solidarité. Ces figures féminines, témoins des horreurs du XXe siècle telles que la terreur stalinienne, la Shoah, l’apartheid, ou le fondamentalisme religieux, offrent une perspective unique et intense, transformant leur expérience en un élan vital puissant.

Les éditions Arléa nous en proposent les premières pages en avant-première :

En tant que traductrice du hongrois et de l'anglais, coéditrice de la revue de littérature et d’art contemporain Ce qui reste, et auteure de plusieurs œuvres telles que Poèmes d'après, La Route de Se, Toucher Terre, et Osselets, Cécile A. Holdban explore les liens entre différentes formes d'art.

Son travail, qui inclut aussi bien textes que peintures, met en lumière les connexions entre ces disciplines. Premières à éclairer la nuit est son premier récit mêlant fiction et réalité, où l'écriture et la peinture se rencontrent pour faire revivre les voix de ces femmes extraordinaires.