La Double vie national-socialiste de Gottfried Benn

Il y explore les fondements de la création artistique, l'essence de l'âme allemande et ses expériences personnelles en tant que poète et médecin, trouvant dans ses pratiques de dissection une source d'inspiration pour sa littérature.

Benn, ne mâchant pas ses mots sur l'échec de ses idéaux politiques, révèle le conflit entre action et pensée, la fracture entre la vie et l'esprit, et la nature ambivalente du langage. En tant qu'humaniste d'une lucidité presque clinique, il pose sa vie et son travail sous le scalpel de l'autocritique.

Dans cette démarche sans concessions, tant l'auteur que le lecteur sont confrontés à leur propre nature contradictoire.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Gottfried Benn, né le 2 mai 1886 à Mansfeld et décédé le 7 juillet 1956 à Berlin, est un éminent écrivain allemand. Reconnu comme un pilier de l'expressionnisme, il est classé parmi les plus illustres auteurs de langue allemande de son époque, aux côtés de personnalités littéraires telles que Thomas Mann, Robert Musil, Ernst Jünger et Bertolt Brecht.