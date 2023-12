Emmanuel Carrère, plus vrai que jamais dans La Grande Librairie

De ses premières fictions comme La Moustache ou La Classe de Neige jusqu’au parti pris de l’intime dans Un roman russe ou D’autres vies que la mienne, de L’Adversaire jusqu’à ses récits, portraits et articles sur le journalisme et le fait divers, sans compter son travail et ses écrits autour du cinéma documentaire, le parcours d’Emmanuel Carrère est celui d’un glissement vers le réel, qui témoigne du monde contemporain et expose les multiples facettes d’un « je » qui s’y confronte.



À ses côtés, la journaliste Ariane Chemin, grand reporter au Monde, publie Ne réveille pas les enfants (Éditions du sous-sol). À partir de l’histoire vraie du « suicide collectif » d’une famille survenu en 2022, elle explore l’envers d’une tragédie et dévoile le récit édifiant de plusieurs générations frappées par la peur. Ce sera l’occasion d’interroger les défis, les risques et les enjeux du métier de journaliste, ainsi que les potentialités narratives et littéraires du fait-divers.



Maîtrisant subtilement l’art de la mise en scène autobiographique, Sophie Calle parlera avec Emmanuel Carrère des mille et une manières de raconter sa vie. Figure emblématique de l’art contemporain en France et dans le monde entier, elle est aussi l’auteure de Noire dans Blanche (Gallimard) et Des histoires vraies (Actes Sud). À l’occasion de son exposition « À toi de faire, ma mignonne » au Musée Picasso, elle publie également Picalso (Atelier EXB), Erratum (Atelier EXB) et Collection Sophie Calle (Drouot Estimations).

Enfin, Giuliano da Empoli, lauréat du Grand Prix du Roman de l’Académie française 2022 pour Le Mage du Kremlin (Gallimard/Folio), nous parlera de Russie, de fiction et de réel, mais aussi de cinéma. Son dernier livre fait en effet l’objet d’une adaptation scénaristique par Emmanuel Carrère.



Comme chaque semaine, France 5 part à la rencontre de libraires. Trois d’entre eux, fins lecteurs d’Emmanuel Carrère, lui proposeront de découvrir des textes de littérature étrangère : Simon Payen, de la Librairie Millepages à Vincennes, Marie-Eve Charbonnier de la Librairie Paroles à Saint-Mandé et Élodie Bonnafoux de la Librairie Arcanes à Châteauroux.

Crédits image : La Grande Librairie / France 5