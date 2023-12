Et certainement l'on aurait mal pourvu à la sûreté du genre humain s'il n'y avait point une espèce de justice pour atteindre aux grandes méchancetés et si les tyrans devaient être ‘immanitate scelerum tuti – en sûreté par la grandeur de leurs crimes’. »

En 1653, Oliver Cromwell, après avoir vaincu ses adversaires et réprimé les insurrections, dissout le Parlement par la force et s'arroge le titre de Lord Protecteur de la République anglaise. Il devient alors le symbole du tyran régnant avec autorité. Dans cette période agitée de l'histoire anglaise, un homme s'élève publiquement contre le tyran qui a usurpé la République pour y imposer sa dictature.

C'est en 1657, après une tentative infructueuse d'assassinat contre Cromwell, qu'Edward Sexby, sous le pseudonyme de William Allen, publie son pamphlet provocateur Killing no murder (Tuer n’est pas assassiner). Ce texte vise directement Cromwell, critiquant la légitimité de son règne, qui a écrasé la révolution sociale anglaise qui l'avait initialement porté au pouvoir.

Dans ce pamphlet, Sexby interpelle les soldats et officiers ayant participé à la révolution, devenus par la suite les instruments de Cromwell. Il s'adresse également au peuple, véritable souverain de la République, et structure son argumentation autour de trois questions fondamentales : Cromwell est-il un tyran ? Est-il légitime de tuer un tyran ? Un tel acte serait-il bénéfique pour la République ?

Sexby soutient que le pouvoir de gouverner doit émaner soit de Dieu, soit du consentement des citoyens, et non d'une auto-proclamation comme celle de Cromwell, qui a en outre commis des meurtres de citoyens. Pour Sexby, éliminer Cromwell est à la fois légitime et nécessaire pour la survie de la République.

A travers les époques et les conflits politiques, Tuer n’est pas assassiner a été fréquemment réédité, souvent pour cibler de nouveaux ennemis, devenant ainsi une des critiques les plus célèbres de la domination, suivant les traces de Machiavel et de La Boétie. Le pamphlet a été traduit en français par Jacques Carpentier de Marigny.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Edward Sexby, né en 1616 dans le Suffolk et décédé en 1658, était un soldat de l'armée anglaise. Il s'est battu contre le roi Charles Ier pendant la guerre civile anglaise et s'est par la suite opposé à Oliver Cromwell. Membre des Niveleurs, un mouvement révolutionnaire prônant l'égalité des droits et la souveraineté populaire, il a continué son combat après leur défaite. Exilé en France, il a joué un rôle dans les désordres de la Fronde.

Lorsque Cromwell devint Lord Protecteur de la République, Sexby renouvela son opposition. Connu sous le surnom d'Oiseau-Tempête, il fut arrêté à la suite de la publication de son pamphlet controversé, qu'il admit avoir écrit, et finit ses jours dans la Tour de Londres.