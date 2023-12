Aifa : l'intelligence artificielle qui révolutionnera l'amour

Le seul lien qui le maintient encore connecté à la réalité est Nao, la fille transgenre de son patron. Pendant ce temps, au sein de l'équipe, Aifa suscite à la fois espoirs immenses et craintes profondes : elle est perçue comme une force salvatrice et apaisante, mais également comme une présence troublante aux capacités extraordinaires.

Depuis le 148e étage, avec l'évolution inquiétante de la situation et la prise de pouvoir progressive d'Aifa, l'atmosphère au sein de Key&Co devient tendue, laissant planer le doute sur un possible dysfonctionnement de l'intelligence artificielle.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Émilien Dereclenne, élevé au cœur des vignobles, des champs et des forêts, partageait son enfance entre Molière, la musique de Rameau, son violoncelle, et Amandine, sa fidèle chienne. Après un passage dans le monde des affaires, Émilien se tourne finalement vers la littérature et le théâtre. Il y explore avec une vision intérieure les aspects les plus profonds et imaginaires du transhumanisme, ainsi que la mentalité orientée vers la technologie et les solutions technologiques dans le milieu entrepreneurial.