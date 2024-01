La Mécanique papillonne

En haut d'une tour, une entreprise nommée Key&Co s'apprête à mettre en service une application de rencontre, sous l'égide d'Aifa, une intelligence artificielle révolutionnaire créée par Martin Ruy-Querem. Au cours des semaines précédant le lancement, Martin se révèle de plus en plus obsédé par son oeuvre. Serait-il en train d'en tomber amoureux ? Le dernier lien qui le rattache au monde réel est Nao, la fille de son patron, née dans un corps d'homme. Alors que l'équipe tient ses dernières réunions, Aifa suscite tous les espoirs et toutes les craintes... Aifa, salvatrice et consolatrice ; inquiétante Aifa, aux capacités surhumaines. Du 148e étage, le ciel prend une étrange couleur : sous l'emprise de sa créature, Key&Co semble sur le point de dérailler. Aifa pourrait-elle dysfonctionner ?