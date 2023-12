Aristophane fait parler les hommes et les oiseaux

Ces amis, ne sont-ils pas le miroir de nous-mêmes, en quête du lieu idéal pour vivre ? Nous aussi, submergés par les nouvelles négatives du quotidien, nous sentons comme sous la pression d'une apocalypse imminente. Nous aussi, nous voulons échapper à cette réalité tragique — comme dans la Grèce antique, à Athènes en 514 av. J.C., durant la guerre du Péloponnèse.

Pourquoi se préoccuper sans cesse des malheurs du monde, tels que ceux contenus dans la boîte de Pandore ? Mieux vaut fuir. Aristophane débute sa comédie par une omission : celle du Mal. Ainsi commence le merveilleux.

Mais comment trouver le meilleur lieu où vivre sur Terre ?

Pour connaître le monde, il faut l'observer d'en haut, ainsi, qui mieux qu'un oiseau, qui survole les terres, pour répondre à cette question ? Cette logique séduisante guide les deux amis dans leur joyeuse quête de Térée-La-Huppe, un homme métamorphosé en oiseau qui a gardé sa faculté de langage.

Cette entrée en matière astucieuse permet à Aristophane de justifier un dialogue entre hommes et oiseaux, offrant un discours panthéiste et un appel passionné à la paix, tout en se moquant de nos utopies irréalistes, de nos craintes, des menteurs, des piètres poètes, des guerres, et même... des dieux !

Les éditions Arléa nous en proposent un extrait en avant première :

Aristophane, un éminent poète comique et dramaturge grec du 5ème siècle avant notre ère, est né à Athènes vers 445 av. J.C. et s'est éteint entre 385 et 375 av. J.C. Durant l'âge d'or d'Athènes et au cœur de la prolongée guerre du Péloponnèse, il crée un grand nombre de comédies, dont seulement onze nous sont parvenues. Dans ses œuvres, il se moque allègrement des politiciens, des citoyens, et des divinités, se positionnant comme un provocateur et un satiriste aux multiples cibles. Parmi les plus célèbres, on trouve Socrate dans Les Nuées, les tribunaux athéniens dans Les Guêpes, les utopies politiques et sociales dans Les Oiseaux, et Euripide dans Les Grenouilles.