Un photographe syrien face au régime de Bachar al-Assad

Le récit commence avec un photographe militaire qui découvre, dans la morgue de son hôpital, les corps de quatre personnes torturées, suivis par beaucoup d'autres.

Derrière son appareil photo, il est témoin de la descente de son pays dans l'horreur. Jusque-là conformiste, il commence à questionner le régime, une démarche dangereuse.

Le roman dépeint l'évolution de cet homme, qui évolue de la passivité à la révolte contre le système qui a modelé sa vie. De sa timidité initiale à une rage et un courage extrêmes, il lutte contre la folie qui le menace et mobilise sa force intérieure pour résister et combattre la brutalité.

Gwenaëlle Lenoir est une journaliste indépendante expérimentée, collaborant principalement avec Mediapart, Orient XXI et Marianne. Elle est spécialisée dans les reportages sur l'Afrique de l'Est ainsi que le Proche et Moyen-Orient. Camera Obscura marque ses débuts en tant que romancière.