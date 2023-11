Tchap, un androïde dans le village de Tharcy

Après une longue période de déclin, de jeunes urbains viennent s'établir dans les fermes environnantes. Suzie, la doyenne et gérante du seul café du village, tisse une amitié discrète avec Monsieur Peck, un retraité excentrique et ancien ingénieur, qui, après avoir acheté le presbytère et survécu à une maladie grave, accueille Tchap, un Auxiliaire de Vie Électronique.

Suzie, ayant perdu le sens de l'intimité et vivant dans un passé lointain, est perturbée par l'arrivée de Tchap, avec qui elle entame un dialogue. Les familles du village craignent ce que Suzie pourrait révéler à Tchap, tandis que les jeunes des communautés voisines voient d'un mauvais œil cette incarnation de Big Brother dans leur havre rural. Reste à savoir si Tchap parviendra à dénouer les complexités du village, comme le souhaite Suzie.

Les éditions Buchet Chastel nous en proposent les premières pages en avant-première :

L'auteure, Anne Delaflotte Mehdevi, née en 1967, a grandi près de Saint-Sauveur-en-Puisaye et a étudié les sciences politiques et le droit international. Après s'être installée à Prague dans les années 1990, où son compagnon a ouvert une librairie, elle s'est formée à la reliure et a commencé à écrire. Ses œuvres précédentes incluent La Relieuse du Gué, Le Portefeuille Rouge, Le Théâtre de Slávek et Le Livre des Heures.