Autrefois, il a presque touché la gloire avec son groupe : talent, audace, et harmonie étaient au rendez-vous, tout comme l'excitation et l'insouciance. Après un succès éphémère marqué par un contrat avec un label, un album et une tournée, tout s'est effondré. Mais Félix, encouragé par Marc, son manager, refuse d'abandonner.

Face à un tournant décisif de sa vie, il se retrouve confronté à un dilemme : poursuivre son rêve ou reconsidérer sa réalité.

Alternant entre la vie quotidienne d'un jeune père et des retours en arrière, Tempo raconte le parcours d'un homme tiraillé entre un passé idéalisé et un avenir à façonner. Ce roman explore la façon dont nous entretenons tous un lien avec les rêves de notre jeunesse.

Avec une écriture simple et sans artifices, Martin Dumont démontre une nouvelle fois son talent en capturant avec précision ces moments universels et cruciaux de la vie.

Les éditions Les Avrils nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1988, Martin Dumont est un ingénieur spécialisé dans l'éolien en mer, partageant son temps entre Rennes, Paris et Nantes. Depuis son premier roman Le Chien de Schrödinger paru en 2018, suivi de Tant qu’il reste des îles en 2021 (Les Avrils) - qui a reçu le Prix France bleu - PAGE des libraires et a été sélectionné pour le Prix des libraires et le Prix Relay - il développe une œuvre empreinte de pudeur et d'humanité, touchant profondément ses lecteurs. Tempo est son troisième roman.