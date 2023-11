C'est la base pass pass le relais entre poésie classique et rappeurs

À destination des élèves de seconde et de première, C'est la base vient fusionner le corpus poétique étudié dans le cadre scolaire avec le genre musical le plus plébiscité des jeunes. Produit par Milgram, l’émission a ainsi invité 7 rappeurs à scander et interpréter 12 textes du programme scolaire, de Nicolas Boileau à Sully Prudhomme, en passant par Charles Baudelaire et Pierre de Marboeuf.

L'artiste nous emporte en poésie et en musique tandis qu'il scande le poème au cœur d'une bibliothèque de caractère ; l'œuvre est ainsi présentée dans un format évident pour un public jeune. Les poètes paraissent ainsi moins intimidants, plus accessibles. Le lycéen s'imprègne alors des mots, et de leurs sens grâce au rythme. – France Télévisions

« Ce qui devait être une “diversion salvatrice” est bien plus : un moment émouvant souvent, brillant toujours et qui répond à notre envie : rendre ces courants poétiques accessibles, sans préciosité, ne pas intimider et trouver la bonne formule pour “séduire” les élèves », relève Anne Daroux, directrice de l'unité Éducation à France Télévisions.

Allier divertissement et éducation

Athéna Sol, enseignante et chercheuse en littérature médiévale, qui publie de nombreux contenus sur la linguistique et la littérature sur les réseaux sociaux, dont TikTok et YouTube, présente les performances, avec une mise en contexte et une analyse.

Comme le rappelle Clémence Losfeld, auteure de l'émission, « le mot RAP, est l’acronyme de “RYTHM AND POETRY”. C’est précisément à cette intersection que se situe C’est La Base. »

Les instrus sur lesquelles les rappeurs posent les poèmes sont les œuvres du producteur et DJ Mr Viktor, tandis que l'émission est réalisée par Xavier Reim. 12 performances de 5 minutes, assurées par Juste Shani, Lord Esperanza, Oumar, Zoxea, Amalia, Lemofil et Vicky R, sont disponibles sur Lumni.fr.

Photographie : Juste Shani interprète À Mme du Châtelet, de Voltaire (capture d'écran C'est la base)