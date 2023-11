Vers l'infini et au-delà : La Grande Librairie traverse temps et espace

Le grand auteur de thriller Maxime Chattam continue d’interroger nos peurs avec Lux (Albin Michel), qui nous projette dans un futur proche où surgit à l’horizon une inquiétante sphère lumineuse. Comment expliquer ce phénomène ? Quel est ce signe d’un monde à bout de souffle ? Et comment éviter, surtout, une catastrophe imminente ? Scientifiques, religieux et même romanciers s’interrogent dans ce fascinant récit qui éclaire nos failles contemporaines tout en laissant espérer un avenir meilleur.

Christophe Galfard, astrophysicien et auteur du best-seller L’Univers à portée de main, nous propose une traversée de l’univers comme on ne l’a jamais vu. Dans son beau livre Voyage vers l’infini (Michel Lafon), plus accessible et stimulant que jamais, il décrypte les images du télescope James Webb et nous entraîne au cœur des plus grands mystères du cosmos. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, des pouponnières d’étoiles à la matière noire, cette nouvelle odyssée à travers l’espace et le temps a de quoi vous en mettre plein les yeux !

La poétesse québécoise, Hélène Dorion, dont l’écriture célèbre sans cesse notre présence au monde et aux éléments, sera en exclusivité sur le plateau de La Grande Librairie pour nous parler d’émerveillement, de beauté et de fragilité. Son recueil de poésie Cœurs, comme livres d’amour vient de paraître, et son texte Mes forêts (Éditions Bruno Doucey) est au programme du baccalauréat 2024 : elle est la première femme vivante, toutes nationalités confondues, au programme du baccalauréat en France.

Direction la Bibliothèque Nationale de France, rue de Richelieu, à Paris, où nous a embarqué l’astronaute Thomas Pesquet, qui publie son autobiographie : Ma vie sans gravité (Flammarion). Ce sera l’occasion de revenir sur son parcours, d’aborder notre fascination pour l’espace, mais surtout de déchiffrer des manuscrits oubliés, des notes de scientifiques du passé, et même de vieux atlas aux reliures dorées !

Marion Montaigne remonte quant à elle, dans Nos mondes perdus (Dargaud), jusqu’aux origines de la paléontologie. Vulgarisatrice passionnée, elle nous invite à repenser nos représentations scientifiques et la place de l’humain au sein de l’histoire des sciences. Après sa série Tu mourras moins bête… ou son récit Dans la combi de Thomas Pesquet, elle nous propose une bande dessinée aussi drôle qu’intime… et existentielle. Enfin, la délicate et inventive Fin des nuages (Julliard) de Mathieu Simonet nous fait découvrir l’histoire des faiseurs de pluie - ceux qui, par ensemencement, parviennent à faire pleuvoir les nuages. Un roman hybride, plaidant pour l’inscription des nuages au patrimoine naturel immatériel de l’Unesco, qui se présente également sous la forme d’un récit de deuil en hommage à son mari disparu, Benoît. (Lire notre chronique, Fin des nuages)

Comme chaque semaine, on vous emmène en librairie. Cap sur Strasbourg, à la rencontre d’un féroce lecteur de bandes dessinées et de romans graphiques. Dans sa librairie "Le Tigre", Nicolas Deprez cultive le goût de lire.