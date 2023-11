"J’ai vu des choses que vous, humains, ne pourriez imaginer..."

Richement illustré, le livre comprend environ 150 articles organisés en sept thématiques : notre corps, notre société, nos relations, nos espaces de loisirs, notre bien-être, nos nouvelles frontières, et notre planète.

Il inclut également des interviews avec des pionniers et des experts de renom tels que Claudie Haigneré, scientifique et spationaute ; Gérard Le Lann, co-créateur d'Internet ; le musicien Jean-Michel Jarre ; l'infectiologue Anne-Claude Crémieux ; l'explorateur et inventeur Bertrand Piccard ; et Jean-Jacques Dordain, ex-directeur de l'Agence Spatiale Européenne.

Ce livre rend des sujets parfois complexes accessibles et compréhensibles pour tous, grâce à des explications claires, simples et visuelles. Il s'adresse au grand public et aux familles.

Les éditions Plon nous en proposent un extrait en avant-première :

L'ouvrage est dirigé par Julien Civange, un musicien, producteur et auteur passionné par les nouvelles technologies, domaine qu'il explore depuis plus de vingt ans.