Un arbre exceptionnel de l'île de Socotra : le dragonnier

À travers ses photographies en noir et blanc, Benoît Palusinski capture la majesté et l'étrangeté de cet arbre, tout en plongeant le lecteur dans le mystère enveloppant de l'île. Ses images, réalisées dans un esprit de photojournalisme, dévoilent des moments intimes avec les bédouins en montagne, évoquant une aura mystique.

De son côté, Cécile Palusinski, avec sa plume poétique, explore le mythe et le mystère entourant le dragonnier à travers la mythologie soqotri. Pour rendre hommage à cette culture riche et souvent mésestimée, ses écrits ont été soigneusement traduits en arabe et en anglais, mettant en lumière l'importance et la singularité de la culture soqotri.

Le livre est honoré par les préfaces de Michel Munier et Vincent Munier, et introduit par Monsieur Mohammed Jumeh, Ambassadeur du Yémen auprès de l’UNESCO, soulignant l'importance culturelle et patrimoniale de cet ouvrage.

Ce projet éditorial s'inscrit dans notre démarche visant à soutenir la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel de Socotra. L'intégralité des bénéfices issus de la vente de ce livre sera reversée à notre association, Socotra Dragon Blood Tree.

Aucun ouvrage artistique sur cette île n'a été publié, que ce soit en France ou à l'échelle internationale. Cette lacune est principalement due aux complications d'accès à l'île, en raison du conflit au Yémen. Toutefois, Cécile et Benoît ont eu l'opportunité unique d'y passer deux mois à partir d'octobre 2021.

Socotra a été distinguée par le World Monuments Fund 2022, faisant partie des 25 sites patrimoniaux les plus menacés et cruciaux au monde nécessitant une intervention urgente. De plus, elle est reconnue au patrimoine mondial de l’UNESCO pour sa biodiversité exceptionnelle et son taux d'endémisme élevé.

Au sein de ses espèces endémiques, le dragonnier de Socotra se distingue comme le symbole de l'île. Néanmoins, la situation actuelle est préoccupante : ce majestueux arbre subit les affres des tempêtes grandissantes et les jeunes pousses sont menacées par les chèvres. Si aucune mesure n'est prise, cette espèce pourrait disparaître en l'espace de quelques décennies.

Les éditions Melrakki nous en proposent les premières pages en avant-première :

Depuis 2005, Cécile Palusinski s'est établie comme une auteure prolifique, avec des publications variées à son actif. Elle a signé une monographie sur l'artiste Flore Sigrist, a écrit deux romans, plusieurs livres audio et le recueil poétique intitulé Pages d’arbres, publié par le Centre de création pour l'enfance. En 2018, elle a exploré le monde du financement participatif avec un essai publié aux Presses Universitaires de France.

Actuellement, Cécile se consacre à un projet passionnant : capturer et traduire la poésie soqotri du Yémen, avec le soutien de la Fondation Jan Michalski. Elle occupe également le rôle de présidente de l'association Socotra Dragon Blood Tree, dédiée à la préservation du patrimoine de Socotra.

Outre son travail d'écriture, Cécile a contribué au monde de l'art en collaborant avec plusieurs galeries et en présidant l’association La Plume de Paon, qui promeut le livre audio francophone à l'échelle mondiale.

Dès son plus jeune âge, Benoit Palusinski a été émerveillé par la nature. Il a plongé dans l'univers de la photographie naturelle dès ses 13 ans. Ce qui le fascine, c'est l'opportunité d'immersion auprès des espèces animales et la contemplation des panoramas qui s'offrent à lui.

Benoit est convaincu que les images ont le pouvoir d'éveiller les consciences à la délicatesse et à la vulnérabilité de notre environnement. Animé par cet idéal, il a rejoint l’association Socotra Dragon Blood Tree en 2022, manifestant ainsi son engagement envers la préservation du patrimoine naturel exceptionnel de Socotra.