Le grand retour de Daniel Clowes : Monica, composer avec son enfance 

Dans cet ouvrage, Clowes puise dans ses souvenirs personnels et familiaux, offrant ainsi son livre le plus intime. Chaque segment de cette œuvre embrasse un style graphique et narratif distinct, reflétant la richesse de la bande dessinée nord-américaine.

Ce roman graphique raconte l'histoire de Monica, abandonnée par sa mère dans son enfance, et qui, malgré une vie apparemment normale chez ses grands-parents, fut profondément marquée par cet abandon. Au fil des pages, on découvre comment le passé influence le présent, de la reprise de l'entreprise de bougies de sa mère à son attrait pour un culte étrange.

Clowes alterne ici entre l'histoire principale et des récits courts qui vont de la guerre du Vietnam aux monstres bleus envahissant une ville, en passant par les fantômes et la romance. Ces histoires, probablement écrites par Monica elle-même, tentent de donner un sens à son enfance chaotique, montrant le trouble auquel on parvient quand réalité et fiction s'emmêlent.

Certains retrouveront un hommage à EC Comics, célèbre éditeur des années 40 et 50, tout en reconnaissant sa dette envers une génération d'artistes négligés par l'industrie principale de la bande dessinée. Son style graphique, toujours aussi net, joue avec les couleurs et les lignes, même lorsque l'histoire prend des tournures chaotiques

Monica est le nouveau livre de Daniel Clowes, qui revient après 7 ans d'absence. Il a nécessité plus de cinq ans de travail et promet d'être l'un des livres les plus attendu de l'année 2023. La sortie française de Monica se fera conjointement avec celle de l'édition américaine.

Daniel Clowes est attendu au festival d'Angoulême en janvier 2024.