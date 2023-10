La Grande librairie rend hommage aux professeurs, ces passeurs de mots

Agrégée de lettres modernes, Annie Ernaux a enseigné le français dans le secondaire, puis à distance pendant plus de trente ans. L’école occupe une place centrale dans son œuvre. En 2022, elle recevait le prix Nobel de Littérature.

Romancier, grand défenseur de la lecture et cancre devant l’éternel, Daniel Pennac, est l’auteur de la saga Malaussène mais aussi de Comme un roman ou de Chagrin d’école. Ces ouvrages ont tous été publiés chez Gallimard. Il a été professeur de lettres dans le secondaire pendant vingt-sept ans.

Mara Goyet est professeure d’Histoire-Géographie au collège à Paris. Dans Collèges de France (Gallimard) ou encore Tombeau pour le collège (Flammarion), elle examine la réalité du métier d’enseignant en ZEP. Cette rentrée, elle entame sa vingt-sixième année d’enseignement et publie Finir prof. Peut-on se réconcilier avec le collège ? (Robert Laffont).

Romancier, Thomas B. Reverdy enseigne le français au lycée Jean Renoir de Bondy depuis plus de vingt ans. Avec Le grand secours (Flammarion), il sonde le quotidien d’un lycée de Seine-Saint-Denis.

On lui doit HHhH, La Septième Fonction du langage, Civilizations ou encore Perspective(s) qui vient de paraître, le romancier Laurent Binet a enseigné le français au lycée pendant une dizaine d’années. Ses écrits sont tous publiés chez Grasset.

Philosophe, philologue et académicienne, Barbara Cassin est directrice de recherche émérite au CNRS. Du lycée à l’Université, en passant par l’ENA ou le Collège International de philosophie, elle a passé sa vie à enseigner et à explorer le pouvoir des mots.

Après avoir enseigné pendant trente-cinq ans le français et l’Histoire-Géographie, Dominique Resch revient sur son parcours dans les quartiers Nord de Marseille dans Le plus beau métier du monde : Chroniques d’un prof des quartiers (Vuibert).

Rachid Benzine est romancier, politologue, islamologue, et maître de conférence à l’université Paris X et à Sciences-Po. Autrefois enseignant au lycée, il intervient régulièrement dans les établissements scolaires pour parler de littérature, d’histoire et de religions.

Abd Al Malik est rappeur, poète et écrivain. On se souvient notamment de son essai sur Albert Camus, Camus, l’art de la révolte (Fayard) ou encore de son roman Méchantes Blessures (Plon). À travers ses textes engagés et ses prises de positions, il incarne la possibilité du dialogue et défend depuis toujours, notamment dans les classes, les valeurs de la République et de l’école.

Le choix des libraires : Cette semaine, trois libraires rendent hommage à un professeur qui les a menés vers la lecture : Sandrine Ziri de la librairie L’Utopie à Paris (12e), Pascal Thuot et Simon Payen de la librairie Millepages à Vincennes.

