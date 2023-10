“Du brutal”, cette semaine, dans Au bonheur des livres

Victor Dumiot, l'auteur du roman Acide (Éditions Bouquins), distingué par le Prix Maison Rouge 2023, viendra parler de ce premier livre saisissant. Il nous plonge dans l'histoire de Camille, dont la vie bascule dramatiquement après qu'elle ait été défigurée un soir dans le métro.

Camille voit sa vie basculer un jeudi soir dans le métro. Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital quelques mois plus tard, elle n'a plus de visage. Son agresseur a disparu sans laisser de traces. Julien vit enfermé dans son appartement. Solitaire, il passe l'essentiel de son temps à consommer des images pornographiques et à surfer sur le darknet. Un soir, il télécharge par hasard une vidéo de l'agression.

Alors qu'il s'enfonce peu à peu dans une spirale de violence et d'autodestruction, il ne pense plus qu'à une chose : retrouver la jeune femme. Radioscopie radicale de notre époque, fiction sur l'identité et la reconstruction de soi dans notre société de l'image, exploration de l'addiction sexuelle dans les bas-fonds d'Internet : Acide plonge son lecteur au coeur d'une véritable descente aux enfers.