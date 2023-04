Les vies de Charlie

Dans une grande ville futuriste et grouillante, Charlie, un jeune homme plein de bonne volonté, travaille pour Recycle & Ternel, une société dont le slogan est " Vous mourez, nous recyclons ". Charlie passe donc son temps à répondre au téléphone à des familles qui veulent savoir en quoi pourrait être transformé leur cher défunt. Un jour, un gamin l'appelle pour lui demander ce qu'est devenue l'âme de sa maman. Incapable de répondre, Charlie va enquêter et découvrir que l'âme des morts est réinstallée dans leur corps idéalisé avant leur réincarnation... Kid Toussaint et Aurélie Guarino nous livrent une fable tout en sensibilité sur la mort, la vie après la mort et l'amour à travers le temps.