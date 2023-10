Les Mémoires de Bernard Boutet de Monvel

Précurseur du mouvement Art déco dès 1909, il est devenu dès 1926 le portraitiste prisé de la Café Society américaine, avec une forte demande pour ses œuvres.

Durant la Première Guerre mondiale, animé d'un patriotisme ardent, il s'est précipité au front dès la mobilisation de 1914. En tant qu'observateur-bombardier, il a miraculeusement survécu à plusieurs accidents aériens mortels pour ses pilotes. Quelques années plus tard, il mettrait par écrit ses expériences traumatisantes dans ses Mémoires de guerre. Malgré l'horreur du conflit, son regard d'artiste ne l'abandonne pas, comme en témoigne sa description poétique d'un soldat blessé lors de la bataille de la Marne.

Dans les années 1920, New York l'accueille pour une rétrospective de son travail, marquant le début de nombreuses visites aux États-Unis. Là-bas, dans le New York de la Prohibition, il côtoie des personnalités comme Gershwin et Charlie Chaplin, et réalise des portraits pour les familles prestigieuses telles que Frick, du Pont et Vanderbilt. Ces aventures américaines seront plus tard dépeintes dans ses Souvenirs d’Amérique.

La fin de sa vie est tragique. Le 28 octobre 1949, alors qu'il voyageait entre Paris et New York, il périt dans un accident d'avion sur l’île de São Miguel aux Açores, aux côtés d'une autre figure française célèbre, le boxeur Marcel Cerdan, amoureux d’Édith Piaf.

Peintre des sportsmen et des dandys, précurseur du goût Art déco, Bernard Boutet de Monvel (1881-1949) fut également décorateur et illustrateur, notamment pour la Gazette du Bon Ton et Harper’s Bazaar.