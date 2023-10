L'hôtel Drouot : enchères et histoires d'Art à travers les époques

À travers dix histoires fascinantes tirées de l'épopée de Drouot, Judith Benhamou met en lumière des aspects souvent ignorés de l’histoire de l’art.

L'ouvrage nous emmène dans un périple historique, agrémenté d'œuvres d'art emblématiques passées par Drouot et de documents rares relatant leur trajectoire.

Les éditions Flammarion nous en proposent les premières pages en avant-première :

Judith Benhamou-Huet, journaliste experte en art et son marché, contribue régulièrement aux Échos et Le Point. En plus de son travail de journaliste, elle est commissaire d'exposition et a signé plusieurs livres, dont Dans la vie noire et blanche de R. Mapplethorpe et Les artistes ont toujours aimé l'argent.