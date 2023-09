De New York à Cuba, un panorama exhaustif de la salsa

Dans Le Livre de la salsa, Rondón offre un panorama exhaustif de la salsa et de ses genres associés, en racontant ses voyages de New York à Cuba, de Porto Rico au Venezuela. À travers son écriture érudite et passionnée, il explore l'histoire de la salsa, ses métamorphoses et ses figures emblématiques, en mettant en lumière ses intersections avec les musiques nord-américaines.

L'ouvrage reflète aussi sa profonde admiration pour cette musique dynamique, qui est à la fois joyeuse, festive et empreinte de mélancolie. Cette musique, en évoquant l'amour et le quotidien des communautés d'où elle provient, montre comment la légèreté peut être un moyen de résistance politique et sociale. Rondón nous fait découvrir la richesse et la complexité de la région des Caraïbes, loin des stéréotypes.

L'auteur cubain Leonardo Padura, grand fan de cet ouvrage, estime qu'il s'agit de l'une des lectures les plus instructives pour appréhender la Caraïbe et sa culture métissée. Il affirme même que c'est "l'un de ces livres qu'on aurait voulu expérimenter plutôt qu'écrire". Traduit par Maxime Bisson.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

César Miguel Rondón est un éminent journaliste vénézuélien qui a excellé dans les domaines de l'écriture, de la radio et de la télévision. Outre son rôle dans le journalisme, il est également reconnu comme essayiste, scénariste et producteur. À Caracas, dès 1974, il a lancé une émission radiophonique consacrée à la salsa et s'est lié avec plusieurs figures marquantes de ce milieu musical.

Son déménagement à New York en 1978 a été le déclencheur de son projet Le Livre de la salsa (1979), dans lequel il a cherché à documenter l'évolution de cette musique caribéenne, alors négligée par les médias et le milieu universitaire. Actuellement en exil à Miami à cause du régime de Maduro, son livre est devenu une référence pour les amateurs de musiques caribéennes du monde entier.