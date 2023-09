Gilles Legardinier : on ne choisit pas les lettres qu’on reçoit

Qu'a-t-elle hérité de ses parents? Quelles attentes a-t-elle vis-à-vis des hommes ? Quelle est la place de ses amies dans sa vie ? Est-ce que la teinte citrouille lui convient ? Où se cachent vraiment les écureuils ? Les fantômes existent-ils ? Combien de temps peut-elle résister dans de l'eau gelée ?

Que se passe-t-il après avoir reçu sa centième contravention ? Comment sont réellement les croquettes pour chat ? Mais par-dessus tout, jusqu'où est-elle prête à aller pour bâtir une vie qui lui correspond véritablement ? Car cette lettre le lui a fait comprendre : elle n'aura pas d'autre opportunité pour tracer sa route. Il n’y aura pas de deuxième essai.

Les éditions Flammarion nous en proposent les premières pages en avant-première :

Auteur français parmi les plus lus, scénariste, producteur et réalisateur, Gilles Legardinier s’est toujours attaché à faire naître des émotions qui se partagent. Après avoir travaillé sur des plateaux de cinéma internationaux, il se consacre aujourd’hui à l’écriture de ses romans – tous des best-sellers – et à la communication pour de grands studios de cinéma, tout en intervenant comme consultant sur des scénarios.

Alternant des genres littéraires très variés, il s’est illustré notamment dans le thriller et les romans policiers, avec L’Exil des Anges (prix SNCF du polar 2010) et Nous étions les hommes (2011), et dans la comédie, qui lui a valu un succès phénoménal autant en France qu’à l’étranger : Demain j’arrête ! (roman francophone le plus vendu pour l’année 2011et aussi disponible en livre audio), Complètement cramé ! (2012), Et soudain tout change (2013), Ça peut pas rater ! (2014) et Quelqu’un pour qui trembler (2015).

Il publie aux Éditions Flammarion Le Premier Miracle (2016), mêlant aventure, thriller historique et comédie puis Une fois dans ma vie (2017), J'ai encore menti (2018), Pour un instant d'éternité (2019), un roman mêlant aventures, suspense et émotions, Une chance sur un milliard (2020), Mardi soir 19h (2021) et Le secret de la cité sans soleil (2022). Parallèlement, Gilles Legardinier publie aux Éditions J'ai Lu deux ouvrages avec son épouse Pascale Legardinier : Comme une ombre (2018), et Les phrases interdites si vous voulez rester en couple (2019), propulsés parmi les meilleures ventes.

Ses livres sont traduits dans plus de vingt-cinq pays, et quatre d’entre eux sont en cours d’adaptation pour le cinéma.