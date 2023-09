Synthèse majeure de l'Europe des Lumières

Dès 1684, le philosophe Pierre Bayle constate que le siècle s'illumine progressivement. Cette lumière se propage à travers l'Europe, adoptant diverses appellations selon les régions : Enlightenment, Lumières, Aufklärung, Illuminismo. Au XVIIIe siècle, ce mouvement s'infiltre dans la pensée collective, changeant les mentalités.

Cette période marque la fin d'une époque et le début d'une autre, où des concepts tels que la raison, la science, le droit, la tolérance, la liberté et le bien-être individuel émergent comme des aspirations nouvelles. Malgré une Europe fréquemment en guerre, une conscience collective se forme, embrassant et matérialisant l'idée de progrès.

Ce livre, bien qu'il ne sanctifie pas les Lumières, offre une vue d'ensemble riche, se basant autant sur des écrits que sur des événements historiques. Il donne également une place importante aux vies des philosophes, rois, inventeurs, écrivains et artistes, allant de Newton à Kant, passant par Voltaire, Frédéric II, Émilie du Châtelet et Angelica Kauffmann. Il évoque les fidèles de la Grande Catherine aux adeptes du Contrat social, reliant les Lumières aux Révolutions. Il s'agit d'une synthèse majeure de ce siècle essentiel.

Les éditions Perrin nous en proposent les premières pages en avant-première :

Bernard Cottret, décédé en 2020, était professeur émérite à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Expert renommé de l'histoire des cultures anglophones, il a laissé son empreinte avec des œuvres telles que Histoire de la Réforme protestante, La Révolution américaine, La Révolution anglaise. Une rébellion britannique et, avec son épouse Monique Cottret, Jean-Jacques Rousseau en son temps.

Monique Cottret, professeure émérite à l'université de Paris X-Nanterre, a dédié sa carrière à l'histoire du XVIIIe siècle. Ses travaux notables incluent Jansénisme et Lumières. Pour un autre XVIIIe siècle, Culture et politique dans la France des Lumières, et Histoire du jansénisme.