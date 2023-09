Une rom-com médiévale queer loin de la légende arthurienne

Des centaines d'années depuis le règne du roi Arthur, son descendant, Arthur, un futur seigneur et général touche-à-tout, est promis à Gwendoline, la princesse d'Angleterre à l'esprit vif et au tempérament explosif, depuis sa naissance. La seule chose sur laquelle ils peuvent s'accorder, c'est leur mutuelle aversion.

Forcés de passer l'été ensemble à Camelot avant leur mariage, Gwen découvre en moins de 24 heures Arthur en train d'embrasser un garçon, et Arthur déterre le journal intime de Gwen où elle avoue son amour pour la seule chevaleresse du royaume, Bridget Leclair.

Réalisant qu'ils pourraient être de meilleurs alliés que des ennemis, ils concluent un pacte réticent pour se couvrir mutuellement. Et alors que les choses s'intensifient lors du tournoi royal annuel, Gwen est emportée par sa chevaleresse et Arthur s'intéresse au frère royal de Gwen.

Comment ce joyeux désordre va-t-il se résoudre pour que chacun trouve le bonheur sans détruire Camelot ?

Gwen & Art are not in love de Lex Croucher est rempli de combats à l'épée, de familles trouvées, et de péripéties romantiques. Dans cette escapade médiévale d'une comédie romantique queer, l'auteur joue avec la légende arthurienne pour un effet drôle et amusant, avec de belles amitiés et des dialogues de premier ordre.

Les éditions Casterman nous en proposent les premières pages en avant-première :

Lex Croucher a grandi à Surrey (Angleterre), lisant de nombreux livres et se liant d'amitié avec des inconnus sur Internet - elle vit maintenant à Londres.

Avec une expérience dans les médias sociaux pour les ONG, Lex écrit désormais des comédies romantiques historiques pour adultes (Reputation, Infamous) et des comédies romantiques fantastiques historiques pour adolescents.

Gwen & Art are not in love est son premier roman Young Adult.