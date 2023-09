Saisir dans une image le mouvement de la vie

La notion de capturer le mouvement de la vie dans une image est centrale dans son travail. Publié en 1893, La Naissance de Vénus et Le Printemps de Sandro Botticelli est une œuvre clé dans le corpus de Warburg et sert d'exemple de sa méthode, qu'il élargira plus tard dans L'Atlas Mnémosyne.

Dans ce travail, il établit un lien entre les deux tableaux mythologiques de Botticelli et les représentations correspondantes dans l'art et la poésie de l'époque. Il explique pourquoi les artistes du Quattrocento se sont tournés vers l'Antiquité et révèle les idées qui ont guidé la composition de ces œuvres.

Avec une érudition impressionnante, il analyse minutieusement chaque détail de ces peintures, affirmant que rien n'y est insignifiant. Des symboles et des références cachées abondent, que ce soit dans un mouvement de cheveux ou dans un pli de vêtement.

Les tableaux de Botticelli sont saturés de références classiques et antiques que Warburg identifie méticuleusement, comme un détective. Ainsi, ces œuvres, souvent reproduites et que tout le monde pense connaître, acquièrent une nouvelle dimension grâce à son analyse.

Aby Warburg, né en 1866 et décédé en 1929, vient d'une famille aisée de Hambourg et a consacré sa vie à l'étude de l'art, en particulier de la Renaissance. Son expérience avec les indiens Hopis en 1896 a eu un impact durable sur lui. En 1897, il épouse l'artiste Mary Hertz et le couple s'installe à Florence jusqu'en 1902.

Warburg traverse une période de troubles mentaux entre 1918 et 1923. Au fil de sa vie, il accumule une bibliothèque comptant des dizaines de milliers de livres, qui sont maintenant conservés à l'Institut Warburg, fondé en 1926 par lui-même.