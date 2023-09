L'Antiquité, à la fois proche et distante

BONNES FEUILLES — Maurice Renoma est une figure emblématique et atypique. Avec son esthétique singulière et « pulsionnelle », il a sculpté un univers qui chevauche la mode et l'imagerie, oscillant entre transgression et abondance. Élaboré par Sonia Rachline, cet ouvrage a pour vocation de mettre en lumière à la fois six décennies de son génie créatif et sa personnalité flamboyante.