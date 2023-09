Irène Hillel-Erlanger, louée d'Aragon et Fulcanelli

Son ouvrage Voyages en kaléidoscope fut publié en 1919, à une époque marquée par l'effervescence des mouvements d'avant-garde de l'entre-deux-guerres. Le livre présente Joël Joze, un personnage tourmenté entre deux amours, Grace et Vera, et créateur d'un kaléidoscope unique permettant de dévoiler le "SENS CACHÉ de toutes choses".

L'ouvrage est complexe et multiforme : il mélange des vers libres et des correspondances épistolaires dans un contexte amoureux, tout en intégrant des expérimentations cubistes et dadaïstes. C'est également un roman à clefs, une sorte de grimoire hermétique qui renferme, pour le lecteur éclairé, les richesses des traditions alchimiques et kabbalistiques les plus ésotériques.

L'œuvre a été louée par des figures telles qu'Aragon et Fulcanelli ainsi que ses adeptes, et il a même été dit qu'il fut presque détruit pour en préserver les secrets.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Irène Hillel-Erlanger (1878-1920), issue d'une lignée ancienne de rois et de rabbins, animait un salon littéraire fréquenté par des personnalités du monde des arts et des lettres, notamment Valery Larbaud, Léon-Paul Fargue, et Kees Van Dongen.

À la fois poétesse et scénariste pour le cinéma, elle se distingua comme une auteure innovante. Son œuvre fut un carrefour où se croisèrent diverses figures artistiques de son temps, allant des surréalistes aux cercles alchimiques associés au mystérieux Fulcanelli.