Hölderlin : une conception de la divinité

Dans toute la puissance de son expression, la poésie de Hölderlin explore une "conception de la divinité" complexe et changeante. Le caractère sacré qu'il poursuit avec intensité prend différentes formes : Apollon, Dionysos, le Christ, ou simplement la clarté pure.

Hölderlin croit déceler cette essence divine à la fois dans les tréfonds de l'expérience humaine – dans son propre vécu, ses angoisses – et dans la beauté d'un monde imprégné de l'idéal hellénique, à l'aura olympienne; ou bien il craint de l'avoir perdue.

En combinant le lyrisme romantique avec les éléments classiques comme l'élégie ou la pastorale, il fait écho aux souffrances humaines, des êtres imparfaits mais dotés d'une grâce authentiquement divine, et aux splendeurs d'un monde illuminé par un "soleil de midi" radieux.

Ce recueil est également le résultat d'un effort méticuleux et inspiré de traduction et de sélection, mené par Gustave Roud, lui-même poète et premier grand défenseur de l'œuvre de Hölderlin en France.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1770 en Souabe et décédé à Tübingen dans une Allemagne encore fragmentée, Hölderlin était à la fois philosophe et surtout un poète. Son œuvre, oscillant entre le classicisme et les prémices du romantisme, n'a jamais pu être pleinement assimilée à un courant littéraire spécifique de son époque. Longtemps tombé dans l'oubli après son décès, Hölderlin a été redécouvert au XXe siècle, d'abord par un public allemand, puis européen. Aujourd'hui, il est vu comme une des icônes majeures de la littérature poétique allemande.