Emma Green : une romance pour soigner son coeur aux urgences 

Cléo débute son internat aux urgences de l'hôpital public de Chicago. Elle y croise une figure familière, Carter Cruz. Il est bien plus qu'une simple connaissance pour elle : il s'agit de son meilleur ami durant ses études de médecine, mais également de son concurrent le plus redoutable et de son plus grand regret.

Cléo se sent enfin chez elle dans ce milieu tumultueux, où les brancards défilent rapidement, les portes claquent, les responsables donnent des ordres à haute voix, les machines émettent des signaux sonores et les uniformes aux couleurs douces viennent en aide aux nécessiteux.

Au quotidien, elle se forme et soigne les patients, en partie pour échapper à sa propre douleur intérieure. Elle rencontre des aspects variés de l'humanité et de la mortalité à chaque coin de couloir. Elle établit des relations profondes avec ces héros invisibles qui composent l'hôpital. Et, malgré ses résistances, elle se retrouve inévitablement attirée par celui qu'elle essaie d'éviter à tout prix.

Ce qu'elle désire vraiment, c'est ressentir cette invincibilité qu'elle perçoit en lui, et croire, ne serait-ce que pour un instant, que la vie peut triompher de tous les obstacles.

Les éditions Addictives nous offrent en avant-première les premières pages :

Emma Green n'est pas une autrice. Il s'agit en fait de deux écrivaines françaises, alliant un style à la fois humoristique et percutant, des personnages émouvants et un cadre réaliste. Leurs romans cherchent à résonner avec notre quotidien et nous toucher au plus profond de nous-mêmes.