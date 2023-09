Maurice Renoma : six décennies de créativité artistique

Maurice Renoma est à la fois styliste et artiste. En 1963, en collaboration avec son frère, il inaugure la boutique White House Renoma. Pour lui, la mode n'est pas seulement une tendance mais un art en soi, à travers lequel il exprime une vision dépourvue de tout stéréotype esthétique.

Au début des années 1990, il s'oriente vers la photographie, un nouveau canal d'expression pour lui. Ses créations artistiques ont trouvé écho dans plus de 150 galeries et espaces prestigieux en Amérique du Nord, Europe et Asie. Ses œuvres oscillent entre réalité et imaginaire, toutes animées par une transgression à la fois esthétique et politique.

Les séries photographiques présentes dans cet ouvrage, reflets de son approche transgressive, sont entrelacées et forment un mélange harmonieux et riche en sens.

Ces images sont ponctuées par 20 textes-concepts qui, à la manière d'un inventaire à la Prévert, déstructurent et restructurent le fil chronologique de la vie de ce visionnaire anticonformiste. Six témoignages de proches célèbres ajoutent une nuance touchante à cette représentation.

Les éditions Flammarion nous proposent en avant-première les premières pages du livre :

Sonia Rachline est l'auteure de deux romans intitulés Les Petits Succès sont un désastre et David Bowie n'est pas mort, publiés respectivement en 2012 et 2017 chez Robert Laffont. En plus de sa contribution à la littérature, elle a écrit plusieurs ouvrages axés sur le monde de la mode et du spectacle, notamment Karl Lagerfeld de A à Z (Gallimard, 2019) et Lido – Plumes, strass et émotions (Flammarion, 2021).