Mourir peut attendre

Fabien Toulmé nous invite à rencontrer six humains, non pas en chair et en os, mais en cases et en bulles, pour qu'ils nous racontent leurs histoires. Elles sont Inoubliables, si on en croit le titre, mais l'éditeur aurait tout aussi bien pu choisir émouvantes ou bouleversantes. Avec ce premier volume, qui en annonce d'autres puisqu'il porte le numéro 1, Toulmé met tout son art au service d'histoires fortes et confirme qu'il est un des bédéastes les plus sensibles de sa génération.