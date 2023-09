Ou le dernier coquelicot

Léonor, la quarantaine, qui après avoir fait le bilan d'une vie désastreuse, décide, avec froideur et détachement, d'en finir. Elle veut commettre l'acte loin de Paris. Au volant de sa voiture, elle laisse faire le hasard qui la conduit sur un petit chemin de terre au bout duquel elle découvre une étrange maison. Sur le seuil, un chien immobile semble attendre quelque chose. Ou quelqu'un. La maison est à vendre. Léonor apprend par l'agent immobilier qu'elle était habitée par un auteur de thrillers, mystérieusement disparu. Mourir peut attendre : un intrigant trio se met en place et Léonor se trouve happée dans un Cluedo grandeur humaine où le chasseur devient le chassé, où le mort saisit le vif et où les apparences sont faites pour être trompeuses. Dans ce troisième roman, Florence Herrlemann explore, d'une plume élégante et efficace, les ambiguïtés troublantes de trois personnages à la fois fragiles et invincibles, sombres et lumineux.