Les Mémoires d'Alain Juppé : triomphes et déconvenues

Bien qu'il n'ait pas initialement envisagé une carrière en politique, le parcours d'Alain Juppé est remarquable. Tout commence à Matignon en 1976, lorsqu'il rejoint l'équipe de Jacques Chirac, marquant le début de sa passion politique.

À travers ses Mémoires captivants, il dépeint près d'un demi-siècle au service public, ayant occupé diverses fonctions, notamment celle de Premier ministre et maire de Bordeaux. Juppé se confie avec franchise sur ses origines à Mont-de-Marsan, ses valeurs catholiques, sa passion pour la lecture, son attachement familial et régional, ainsi que sur une certaine timidité.

Il se compare même à la rigidité du pin des Landes. Il aborde autant ses triomphes que ses déconvenues, ses croyances profondes et son optimisme indéfectible. Ce témoignage, Une histoire française, illustre un dévouement inébranlable envers la nation.

Les éditions Tallandier nous en proposent les proposent les premières pages en avant-première :

Alain Juppé voit le jour en 1945 à Mont-de-Marsan. Diplômé de l’ENS et de l’ENA, et exerçant en tant qu'inspecteur des finances, il fut un proche collaborateur de Jacques Chirac à la tête du gouvernement et l’a secondé pendant douze ans à la mairie de Paris.

Il a occupé des fonctions clés comme ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, et a dirigé le RPR puis l’UMP. Fort d’une carrière de maire de Bordeaux s'étendant sur deux décennies, il siège actuellement au Conseil constitutionnel. Parmi ses publications, on note Montesquieu le moderne (1997), La Tentation de Venise (1993) et Dictionnaire amoureux de Bordeaux (2018).