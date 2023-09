La biographie définitive de Karl Lagerfeld

Ce créateur au talent immense, à la culture riche, et à la dépense sans limites a toujours surpris. Connu pour son extravagance, son dévouement au travail, sa nature asexuée et puritaine, sa vivacité d'esprit, sa sensibilité et sa fierté, bien qu'étant un solitaire, il était rarement seul.

Son rapport avec les médias était audacieux, flirtant constamment avec l'extrême. Lagerfeld a vécu de nombreuses vies, changeant d'apparence et trouvant refuge dans le travail après la perte tragique de son unique amour, Jacques de Bascher. Ce dernier, un dandy contraste, a également captivé Yves Saint Laurent, mettant fin à l'amitié durable entre les deux designers.

Cette biographie dépeint les vies fascinantes de ce personnage exceptionnel et, par la même occasion, une ère de la mode qu'il a grandement influencée. Basée sur une enquête approfondie, elle s'appuie sur des entretiens personnels accordés par Lagerfeld et est enrichie par les témoignages de ses confidents et de nombreuses célébrités : la princesse de Hanovre, Bernard et Hélène Arnault, Silvia Fendi, Bruno Pavlovsky, Tom Ford, Alessandro Michele, Valentino, Carine Roitfeld, Claudia Schiffer, Inès de La Fressange, Linda Evangelista, Tadao Ando, Fran Lebowitz…

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages en avant-première :

Marie Ottavi est journaliste à Libération, où elle écrit notamment sur la mode. Elle a déjà publié Jacques de Bascher, dandy de l’ombre chez Séguier.