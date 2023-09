Les portraits de Bacon vous poursuivent jusqu’à vous hanter

Francis Bacon, souvent reconnu comme le peintre emblématique de son époque, est un mélange captivant d'excentricité : autodidacte, fervent lecteur, globetrotteur, joueur invétéré, oiseau de nuit, buveur, provocateur, et empreint d'autodestruction.

Bien qu'il soit le sujet de nombreuses monographies, biographies et entrevues, c'est la première fois qu'un ouvrage combine texte et illustrations pour raconter son histoire.

De ses jeunes années en Irlande aux nuits agitées entre Londres et Paris, des casinos de Monte-Carlo aux tavernes obscures de Tanger, et entre la désorganisation de ses studios et les grandes expositions, nous traversons sa vie.

Ses débuts dans le monde artistique, ses amours, ses amitiés avec des célébrités, ses influences littéraires et artistiques, ainsi que les secrets derrière la création de ses œuvres majeures sont dévoilés. Franck Maubert et Stéphane Manel nous entraînent dans une exploration artistique captivante du XXe siècle.

Les éditions Seghers nous en proposent les premières pages en avant-première :

Stéphane Manel est un illustrateur talentueux. Outre ses expositions, il a publié deux ouvrages, dont Memory Lines et All The Things You Are. Il est également l'illustrateur derrière le livre d’Édouard Baer intitulé Les Élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce sorti en 2021. Son expertise ne s'arrête pas là : il a conçu de nombreuses couvertures d'albums pour des artistes comme Sébastien Tellier et Barbara, et a travaillé sur des génériques de films, comme celui d'Irma Vep d’Olivier Assayas. Il est aussi un collaborateur régulier de magazines prestigieux tels qu'Elle, Vogue, L’Obs et The New Yorker.

Quant à Franck Maubert, c'est un écrivain éclairé avec une passion pour l'art, en particulier la peinture du XXe siècle. Il a un penchant particulier pour Francis Bacon, auquel il a dédié plusieurs ouvrages. Parmi ceux-ci, on retrouve L’odeur du sang humain ne me quitte pas des yeux : Conversation avec Francis Bacon, publié chez Mille et une nuits en 2009 et traduit dans plusieurs langues, ainsi que Avec Bacon paru chez Gallimard en 2019.