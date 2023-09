Oracle : un pont entre le conscient et l'inconscient

Les auteures de ce livre ont conçu un ensemble de cartes illustrées destinées à servir de pont entre le conscient et l'inconscient. Par leur puissance symbolique, ces cartes permettent d'accéder à une meilleure compréhension de soi, de réguler nos émotions, et de développer l'estime et l'amour de soi.

Ce guide interactif, baptisé Oracle, est enrichi d'archétypes féminins pour faciliter l'identification et la projection. Chaque carte offre un univers propre, visuellement et auditivement, accessible via un QR code. Ce dernier renvoie à une session d'autohypnose, basée sur les principes de l'hypnose thérapeutique.

Conçu avec une approche à la fois scientifique et intuitive, cet oracle est l'œuvre de professionnelles en psychologie, mais aussi sensibles aux domaines de l'hypnothérapie, de la méditation et du développement personnel.

L'oracle comprend :

37 cartes illustrées ouvrant chacune une porte vers l'inconscient.

Un guide de textes hypnotiques pour stimuler la prise de conscience.

6 séances audio d'autohypnose, activables via QR code, pour dynamiser l'énergie et surmonter les obstacles.

Les éditions Favre nous en proposent les premières pages en avant-première :

Jennifer Picci est psychologue, coach et hypnothérapeute depuis 2016, aidant les professionnels à libérer leur énergie intérieure et atteindre leurs aspirations. Betty Jereczek, psychologue et hypnothérapeute, guide depuis 12 ans ceux qui manquent de confiance en eux, en leur fournissant des outils pour guérir et avancer.

Julie Pichet, graphiste et illustratrice, assiste depuis près de 4 ans les femmes entrepreneures dans leur présence en ligne. Elle s'épanouit en capturant visuellement l'énergie de ses clients. Chacune des auteures est influente sur les réseaux sociaux, ayant chacune plusieurs milliers de followers sur Instagram.