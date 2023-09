Les données et statistiques du débat public mentent-elles ?

BONNES FEUILLES - Nombreux sont les domaines influencés par des chiffres qui façonnent nos relations sociales et, pour certains, nos convictions et nos perceptions. Qu'il s'agisse des chiffres sur le chômage, l'inflation, le PIB, les écarts salariaux selon le genre, les relations entre différentes groupes ethniques et l'État, ou encore les changements climatiques, tout cela est largement basé sur des données statistiques.

Même les spécialistes, les universitaires et les journalistes peuvent être induits en erreur par ces chiffres. Pour le citoyen moyen, il est encore plus ardu de démêler la complexité de ces informations, souvent présentées comme des faits indiscutables.

Le statistiquement correct semble être la vérité, bien que sa véracité puisse être discutable. Cela renforce souvent les agendas politiques et valide certaines positions militantes.

Dans cet essai, les grandes questions de notre époque sont revisitées, démontrant comment certains des chiffres que nous considérons comme acquis peuvent être trompeurs. L'objectif est d'offrir au lecteur des perspectives renouvelées pour comprendre ces enjeux cruciaux qui affectent nos sociétés.

Les éditions du Cerf nous en proposent les premières pages en avant-première :

Docteur en philosophie diplômé de l’École normale supérieure, Sami Biasoni enseigne à l’ESSEC et donne des conférences. En 2022, il a dirigé Malaise dans la langue française et a collaboré à divers autres ouvrages, tels que Après la déconstruction (Odile Jacob, 2023) et Le dictionnaire du progressisme (éd. du Cerf, 2022).

