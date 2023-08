Récits des apparitions de vampires

BONNES FEUILLES - Philippe Charlier, archéo-anthropologue et médecin légiste, présente une édition scientifiquement approfondie de cet ouvrage emblématique de l'époque des Lumières.

Dom Augustin Calmet, en s'interrogeant sur l'existence des vampires et en cherchant à concilier la raison et les superstitions chrétiennes, rassemble divers récits sur les apparitions de vampires. Bien que publié en 1751 et critiqué par Voltaire, son livre représente un jalon dans le développement d'un rationalisme chrétien, témoignant de l'effervescence intellectuelle des Lumières catholiques.

Philippe Charlier, avec sa perspective unique, met en lumière et analyse cet ouvrage influent, enrichissant le texte d'un commentaire scientifique. Il met en avant la complexité de la modernité, illustrant que l'évolution de la pensée est marquée par des étapes graduelles et des débats constants.

Ce traité, même après 250 ans, conserve son emprise sur notre imaginaire.

Les éditions du Cerf nous en proposent les premières pages en avant-première :

Philippe Charlier est médecin légiste, archéologue et anthropologue. Actuellement à la tête du Laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie (LAAB) de l'Université Paris-Saclay / UVSQ, il détient le titre de Maître de conférence des universités et de praticien hospitalier. Son expertise s'articule principalement autour des rituels liés à la maladie et à la mort.

Il a publié une trentaine de livres sur le sujet, y compris des titres notables tels que Rituels et Comment faire l'amour avec un fantôme ?, édités chez Cerf. Entre 2018 et 2023, il a assumé la direction du département de recherche et d'enseignement au musée du quai Branly - Jacques Chirac. De plus, il est membre de diverses sociétés érudites, dont la Société de Géographie, la Société des Explorateurs français, la Société des Africanistes et la Société des Études Euro-Asiatiques.

