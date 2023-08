BONNES FEUILLES - Évoquer les théories féministes itinérantes, c'est souligner la nécessité d'intégrer le féminisme à dominante européenne aux autres mouvements féministes globaux. Dans ce contexte, la perspective des féminismes d'Amérique latine est inestimable.

Elle offre une vision décoloniale, rafraîchissante et critique de nombreux concepts clés du féminisme. En remettant en cause la notion universelle de "nous, les femmes", en revisitant l'idée de grève féministe contre le travail de reproduction, et en luttant avec un corps ancré dans sa communauté, les mouvements féministes sud-américains montrent qu'il est possible de valoriser les spécificités d'un contexte tout en inspirant d'autres régions du globe. Préface par Veronica Gago.

Les éditions Divergeantes nous en proposent les premières pages en avant-première :

Mara Montanaro, affiliée au Laboratoire d’Études de Genre et Sexualités de l’Université Paris 8, est une philosophe, activiste et conservatrice d'expositions. Elle dirige également un programme au Collège international de philosophie et a écrit plusieurs ouvrages, dont Françoise Collin. L’insurrection permanente d’une pensée discontinue (Rennes, PUR, 2016).

