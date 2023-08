Amiral Bernard Rogel : en mer, on apprend à dominer ses peurs

BONNES FEUILLES - Originaire de Brest, Bernard Rogel ne semblait pas destiné à évoluer au sein des élites. Dès son plus jeune âge, il est attiré par l'océan et annonce à ses proches : Je me rendrai à Tahiti et je deviendrai amiral. Sa grand-mère, amusée, lui rappelle que tout rêve est permis. Et quel rêve il a poursuivi !

Entré dans la Marine nationale, à l'âge de 34 ans, il prend le commandement de son premier sous-marin nucléaire, traquant les bâtiments espions russes dans les abysses. Plus tard, en tant que responsable des opérations à l'état-major des Armées, il supervise les forces françaises durant la crise en Libye, avant de devenir chef d'état-major de la Marine.

Il clôture sa carrière prestigieuse comme chef de l'état-major particulier du Président, nous offrant un aperçu unique des défis constants de cette position, que ce soit l'évacuation de citoyens français à l'étranger, la supervision de négociations diplomatiques tardives, la gestion d'urgences en cas d'attentats ou de prises d'otages, ou encore une rencontre avec Vladimir Poutine à Brégançon. Face à toutes ces épreuves, l'amiral Rogel a fait preuve de détermination.

Dans ses mémoires, cet officier d'exception dévoile son itinéraire exceptionnel et motivant. Son affection pour l'océan, les forces armées et la France guide chaque étape de sa carrière. Il y dévoile ses réflexions, ses moments de frustration, sa perspicacité géopolitique, ainsi que sa foi profonde en nos principes, notre cohésion nationale et la future génération.

Les éditions Tallandier nous en proposent les premières pages :

L'amiral Bernard Rogel, après avoir été à la tête de sous-marins nucléaires, a occupé le poste de chef d'état-major de la Marine de 2011 à 2016. Par la suite, il a servi en tant que chef de l'état-major particulier pour les présidents François Hollande (2016-2017) et Emmanuel Macron (2017-2020).

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2023 : découvertes et coups de cœurs