Irréductible Uderzo...

Du 29 octobre 1959, où est publiée la première planche des Aventures d’Astérix le Gaulois dans le premier numéro Pilote, un long chemin a été parcouru. Astérix et Obélix représente aujourd’hui 37 albums de bandes dessinées, 2 albums illustrés, des ouvrages hors collection, des éditions de luxe, des produits dérivés qui ne se compte plus, une trentaine de jeux vidéos, des films d'animations et 11 films, dont le dernier réalisé par Guillaume Canet en 2023.

Ce documentaire de 85 minutes rend hommage à l’un des deux créateurs de l’une des œuvres françaises les plus traduites dans le monde, Astérix et Obélix. Dessinateur dans le duo pendant 18 ans au côté de l'auteur René Goscinny (1926-1977), Albert Uderzo adopte le titre de son partenaire au décès de celui-ci et le restera pendant 43 ans.

Uderzo sur le divan d’Astérix est produit par Donoma, et écrit par Sylvie Uderzo, Bernard de Choisy et Yannick Saillet. Cette nouvelle production est la première réalisée à titre posthume puisque l’auteur est décédé en mars 2020. Le dernier en date a été réalisé par Jean-Marie Pasquier, Uderzo, les ingrédients de la potion magique, produit à l’occasion des 60 ans d’Astérix en 2019, lorsque l’auteur avait 92 ans.

Une histoire gauloise

La vie d’Albert Uderzo, né en 1927, est assez peu connue, en partie en raison de la discrétion qu'il a eue tout le long de sa vie. C'est pourquoi ce documentaire retrace la vie de cette grande figure de la bande dessinée européenne, avec ses joies, ses succès, ses échecs, et ses zizanies.

Les télespectateur(trice)s retraceront alors le parcours de ce petit garçon, fils d'immigré, qui rêvé d'être dessinateur de dessin animé à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et qui s'est hissé au rang d'auteur et dessinateur multiple fois récompensé (Grand prix du millénaire la ville d'Angoulême en 1999, Prix Max et Moritz en 2004, Prix de l'excellence française en 2013).

Cette rétrospective est illustrée par de nombreux témoignages de personnalités avec Achdé ( illustrateur, scénariste et dessinateur), Virginie Augustin (dessinatrice), Alexandre Astier (acteur), François Boucq (auteur), Guillaume Canet (réalisateur), Alain Chabat (acteur), Didier Conrad (dessinateur et scénariste), Pierre Cornut-Gentille (écrivain), Eric Fottorino (journaliste, écrivain), Didier Passamonik (éditeur), Jean Todt (pilote de rallye), Ada Uderzo (veuve d’Albert Uderzo), Sylvie et Anne Uderzo (filles d’Albert Uderzo), ainsi que Zep pour ne citez qu'eux.

« Uderzo, sur le divan d’Astérix retrace une aventure humaine extraordinaire où est intervenus tous les ingrédients d’un roman heureux, tragique, magnifique nous laissant pour longtemps une œuvre majeure agissant comme un repère pour plusieurs générations, une madeleine qui semble intemporelle et donc toujours contemporaine. »

En outre, ce n’est pas seulement le récit d’une vie qui est conté. Uderzo, sur le divan d’Astérix explique l'histoire de la création d'Astérix et Obélix, où se mêle la fiction et la réalité. « Tout l’intérêt de pénétrer à l’intérieur des cases d’Astérix est de savoir qui est qui ? Et qui se déguise en quoi ? L’enfant né avec douze doigts ? Le dessinateur aux multiples styles atteint de daltonisme ? Est-il Obélix, ou Astérix, ou Abraracourcix ? Peut-être un peu tous à la fois ou successivement… »

Uderzo sur le divan d’Astérix est raconté par l’acteur, écrivain et scénariste Antoine de Caunes, grand admirateur de l’œuvre.