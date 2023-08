Vladimir Maïakovski, le poète qui habillait les nuages de pantalons

Rentreelitteraire23 – Dans cette nouvelle œuvre investigatrice, l'auteur s'appuie sur une multitude de sources inexplorées : archives, journaux intimes, souvenirs, correspondances, qu'il assemble avec la précision d'un maître artisan, évoquant l'image des matriochkas.

Cette approche éveille chez le lecteur une fascination et une compassion grandissantes pour cet homme aux multiples facettes, doté d'ailes majestueuses. On découvre Volodia, l'enfant espiègle marqué par la perte ; Volodia, l'ami fougueux Konstantin, métamorphosé par l'étrange sensation de liberté en captivité ; Volodia, le passionné de poker et le fervent lecteur ; Volodia, l'ami captivant et l'amoureux passionné.

Enfin, on rencontre Vladimir Maïakovski, le poète célébré et le militant inachevé, partagé entre Moscou et Paris, déchiré entre ses amours, ses aspirations artistiques et ses engagements politiques. Il est un mélange de clairvoyance et d'excentricité, symbolisant un ensemble de dualités dont la splendeur et la pertinence résonnent encore aujourd'hui.

Les éditions Slatkine & Cie nous en offrent un avant-goût :

Né le 30 décembre 1980 à Bordeaux, Yoann Iacono est diplômé de l'Institut d'études politiques de Toulouse et de l'Institut national des études territoriales, à Strasbourg. Son premier livre, Le Stradivarius de Goebbels, est déjà traduit dans onze pays.