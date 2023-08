L’explorateur Loury Lag transcende les limites du handicap

RentréeLittéraire23 - La grossesse est une expérience contrastée, oscillant entre le plaisir et la douleur, l'élévation et l'anxiété. Elle est à la fois personnelle et sociétale, à la croisée de l'individualité profonde et des enjeux politiques. Si la maternité a historiquement été perçue comme le rôle « naturel » des femmes, elles ont dû lutter pour s'en libérer et décider librement de devenir mères ou non.