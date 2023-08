Le prodigieux destin d'une sorcière rouge

Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince-fae, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières, Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout loin d'être innocentes à son égard, ce qui la surprend mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire…

Un roman ennemies-to-lovers story, dans un univers fantasy sombre et envoûtant, comme on les aime, et une héroïne "badass" déterminée à échapper à ses ennemis mortels.

Cette saga à succès, avait eu plus de 100.000 exemplaires vendus pour les deux premiers tomes en autoédition, avant d'être repérée et publiée par Harper Collins.

The five crowns suit la tendance de la Romantasy avec des faes et des sorcières comme Le Prince Cruel (près de 340.000 exemplaires pour la trilogie), Un palais d'épines et de roses (165.000+ exemplaires pour les quatre premiers tomes et les éditions collector) Serpent and Dove (27.000 exemplaires pour les deux premiers tomes de la trilogie), etc.

Les éditions Slalom nous en proposent les premières pages en avant-première :

A.K. Mulford est une auteurice de bestsellers de fantasy et une ancien.ne biologiste spécialisé.e dans la faune qui, après avoir oeuvré à la réhabilitation des singes, se consacre désormais à l'écriture.

Iel vit en Nouvelle Zélande avec son mari et deux jeunes humains-primates, créant des personnages loyaux et des Tik Toks déjantés suivis par plus de 21.000 abonnés (@akmulfordauthor).