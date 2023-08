Katherine Mansfield, dans l'ombre de Virginia Woolf

BONNES FEUILLES - Virginia Woolf, malgré son propre succès, a reconnu avoir ressenti de la jalousie uniquement envers Mansfield, qui a cependant été reléguée aux oubliettes de l'histoire littéraire.

Mansfield considérait l'écriture comme son unique refuge.

Dans le sud de la France, malgré la douleur et l'isolement de ses derniers jours, elle a produit certaines de ses œuvres les plus mémorables. Elle aspirait à une précision linguistique et à une harmonie dans son écriture, ce qui lui coûtait souvent en énergie mais lui procurait également une grande joie.

Henriette Levillain dépeint habilement la vie et le travail de Mansfield, une femme passionnée, musicale, amoureuse de la nature et de la liberté, souvent éclipsée par l'ombre de Virginia Woolf.

Les éditions Flammarion nous en proposent les premières pages en avant-première :

Henriette Levillain est une professeure émérite affiliée à Paris-Sorbonne. Elle a écrit plusieurs livres et articles, dont un sur Saint-John Perse qui a été publié chez Fayard en 2013 et qui a reçu le Grand Prix de la biographie littéraire de l’Académie française. Plus récemment, elle a rédigé deux ouvrages intitulés Yourcenar. Carte d’identité en 2016 et Virginia Woolf. Carte d’identité en 2021, tous deux édités chez Fayard.

