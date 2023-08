Camille Froidevaux-Metterie : immersion dans une maternité

BONNES FEUILLES - Néanmoins, même ce choix, fait en toute liberté, est accompagné de responsabilités et d'incertitudes, en particulier pendant la grossesse. Être enceinte, c'est être exposée aux regards, aux opinions et aux attentes sociétales qui entourent ce ventre grandissant.

La philosophe Camille Froidevaux-Metterie a effectué une immersion dans une maternité, rencontrant et interrogeant des femmes sur leur vécu corporel pendant la grossesse. Ces témoignages individuels révèlent la métamorphose physique bouleversante, les émotions variées, et les multiples pressions – qu'il s'agisse de rester silencieuse, heureuse, ou de respecter un poids « idéal ». Ces paroles éclairent le processus complexe d'aliénation et de réappropriation du corps féminin.

En explorant l'inexploré et en remettant en question ce qui est souvent considéré comme acquis, Camille Froidevaux-Metterie continue de développer une vision féministe ancrée dans la réalité corporelle, mettant l'accent sur la libération à travers l'intimité des corps.

Les éditions Stock nous en proposent les premières pages en avant-première :

Camille Froidevaux-Metterie est une philosophe et enseignante en science politique à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont La Révolution du féminin en 2015, Le Corps des femmes. La bataille de l’intime en 2018, Seins. En quête d’une libération en 2020, et Un corps à soi en 2021. Elle a également fait ses débuts en littérature avec un roman centré sur la maternité, intitulé Pleine et douce, en 2023.

